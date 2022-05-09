القبض على 4 مطلوبين وضبط أعتدة في قلعة صالح

2022/05/09 | 15:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفرت العملية الأمنية عن اعتقال أربعة مطلوبين .

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