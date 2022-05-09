المخطط الأمريكي الصهيوني في المنطقة

2022/05/09 | 15:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / فهد الجبوري || إشعال الحروب ، إذكاء نيران الفتن ، تدمير طاقات الأمة ، وإفقار الشعوب العربية والمسلمة يقف التحالف الأمريكي – الصهيوني المشؤوم ، المدعوم وللأسف الشديد من بعض الأنظمة والحكومات في المنطقة وراء كل ما جرى ويجري من حروب وفتن وصراعات وارهاب ودمار للبنى التحتية وخسائر بشربة ومادية هائلة .وهناك […]

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