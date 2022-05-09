مقتل طفل برمانة يدوية شرقي بغداد

2022/05/09 | 15:18 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بمقتل طفل اثر عبثه برمانة يدوية ضمن حي طارق في مدينة الصدر شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "طفل تولد ٢٠٠٦ لقي مصرعه نتيجة عبثه برمانة يدوية كانت اعلى سطح دارهم ضمن حي طارق في مدينة الصدر شرقي بغداد".واضاف انه "عند سؤال والد المتوفي اجاب: قبل ثلاثة ايام سكنت الدار ولا املك اي قطعة سلاح ومن المحتمل ان ولدي قد اتى بها من خارج الدار"ن موضحا انه "تم التحفظ على الأب وفق الإجراءات الاصولية".

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