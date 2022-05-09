الفتح: 100 مليون دولار يوميا واردات الإقليم جراء الانسداد السياسي

2022/05/09 | 15:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..كشف عضو تحالف الفتح حامد الموسوي، الاثنين، كميات النفط المهربة يومياً من إقليم كردستان في ظل استمرار الأزمة السياسية.وقال الموسوي في تصريح لوكالة /المعلومة /، إن “هناك قوى سياسية تسعى لإبقاء الانسداد السياسي لاستمرار عمليات تصدير وتهريب النفط الى الخارج”، مبيناً أن “الإقليم يصدر مليون برميل يوميا في ظل الأزمة السياسية […]

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