2022/05/09 | 15:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LkBeECwZy1A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جهات رسمية ومنظمات مدينة يحيون اليوم العالمي لمرض التلاسيميا) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جهات رسمية ومنظمات مدينة يحيون اليوم العالمي لمرض التلاسيميا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).