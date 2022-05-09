فيديو العقاب القاسي.. متظاهرون يلقون طلاء أحمر على وجه السفير الروسي

2022/05/09 | 15:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقى متظاهرون، الاثنين، طلاء أحمر على السفير الروسي في بولندا، سيرجي أندريف، أثناء احتفاله بتكريم جنود الاتحاد السوفيتي، الذين قتلوا في الحرب العالمية ودفنوا في مقربة وارسو، بحسب قناة "abc".

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