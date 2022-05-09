2022/05/09 | 15:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

بحثت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، مع قوات التحالف الأوروبي والناتو التدريب والتطوير والدعم اللوجستي.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير الدفاع جمعة عناد سعدون استقبل في مكتبه، اليوم الإثنين، نائب القائد الأعلى لقوات التحالف الأوروبي الفريق أول تيم رادفورد، وقائد بعثة حلف الناتو في العراق الفريق مايكل لوليسغارد".

واضافت انه "جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين قوات التحالف الأوروبية وبعثة حلف الناتو ووزارة الدفاع، لاسيما فيما يتعلق بمجال التدريب والتطوير ومجال الدعم اللوجستي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع تبحث مع قوات التحالف الأوروبي والناتو التدريب والتطوير والدعم اللوجستي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع تبحث مع قوات التحالف الأوروبي والناتو التدريب والتطوير والدعم اللوجستي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).