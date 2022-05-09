الثروة الحيوانية تقترب من الاندثار.. انعدام الامطار وقلة المراعي ونفوق وهجرة

2022/05/09 | 15:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

حذر مربو المواشي في محافظة كربلاء، اليوم الاثنين، من هجرة جماعية، فيما وجهوا طلبا للحكومة يخص الاعلاف.

وذكر عايد عبد بندر احد مربي المواشي في المحافظة أن “الوضع المزري الذي يمر به مربو الأغنام في محافظة كربلاء، يأتي بسبب عدم هطول الأمطار هذه السنة وإرتفاع أسعار الأعلاف، ما أدى الى نفوق الأغنام أو بيعها بأسعار بخسة”.

وحذر بندر من “نقص كبير في الثروة الحيوانية للبلد، وحصول هجرة جماعية الى المدن وإندثار مهنة تربية المواشي أو تلاشيها في المستقبل القريب”.

من جانبه، طالب مهدي صالح “الحكومة والجهات المختصة بوضع حد لإحتكار الأعلاف في المعامل ومنع بيعها لتجار الجملة أو لأشخاص معينين حتى يتمكن مربو المواشي من شرائها بصورة مباشرة وبأسعار معتدلة”.

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