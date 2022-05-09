“بيتكوين” تتراجع وتتجه إلى أدنى مستوى منذ نحو عام

2022/05/09 | 15:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..انخفضت قيمة العديد من العملات الرقمية خلال تداولات اليوم الاثنين، حيث تراجعت قيمة “البيتكوين” بنسبة 2.7%، وفق صحيفة “بلومبيرغ”.وانخفضت قيمة أكبر عملة رقمية في العالم (البيتكوين) بنسبة 2.7% اليوم، وتم تداولها عند 33531 دولارا اعتبارا من الساعة 10:28 صباحا في لندن، بينما تراجعت قيمة ثاني أكبر عملة “إيثر”، بنسبة 4.6%، بحسب صحيفة […]

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