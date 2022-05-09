اكثر من 138 الف سائح عراقي دخل أربيل خلال ايام العيد

2022/05/09 | 15:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت محافظة أربيل اليوم الاثنين، دخول أكثر من 138 ألف مواطن من المحافظات الأخرى، خلال أيام العيد.

وقال مدير عام السياحة إسماعيل مينا خان، في بيان إن “أكثر من 138 ألف سائح محلي من كردستان والعراق، زاروا مدينة أربيل في ثلاثة أيام فقط من عيد الفطر، وتم توفير أكثر من 1,700 مكان إقامة ومكان نوم”.

وأضاف أنه “بسبب التسهيلات والترحيب بالسياح بشكل أفضل، زاد عدد السياح، وتم توفير أكثر من 1700 مكان إقامة وسرير للسياح في مدن وأحياء أربيل”.

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