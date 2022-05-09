أوكرانية بعمر 15 عامًا تقود سيارة وسط إطلاق نار روسي لإنقاذ شخصين.. شاهد ما حدث لها

2022/05/09 | 15:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بطريقة عجيبة، أنقذت الطفلة أناستاسيا التي يبلغ عمرها 15 عامًا شخصين مصابين، وسط إطلاق نار روسي تعرضوا له.ورغم المخاوف، أخذت أناستاسيا سيارة وقادتها حتى وصلوا إلى منطقة آمنة.

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