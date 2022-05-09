بيان صادر عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفلسطيني 8/5/2022 - الحزب الشيوعي الفلسطيني

2022/05/09 | 15:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الحزب_الشيوعي_الفلسطيني في يوم السبت الموافق 8/5/2022، اجتمعت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفلسطيني في مدينة رام الله، وأفتتح الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إكراماً وإجلالاً لكل شهداء فلسطين،وبعد إقرار جدول العمل، ناقش الاجتماع أبرز الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي والتي شملت تصاعد الإعتداءات الصهيونية اليومية بحق أبناء شعبنا من حصار وتجويع واستيطان وصولاً إلى الاقتحامات المتكررة لقطعان المستوطني ......





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