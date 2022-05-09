2022/05/09 | 15:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..أفاد القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، الاثنين، بكشف هوية 16 ارهابي في 4 محافظات من خلال الدائرة المستديرة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة /، إن “الحشد الشعبي شكل في وقت مبكر دائرة للتعاون الاستخباري بين الويته المنتشرة في محافظات ديالى وكركوك […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يكشف هوية 16 ارهابيا في 4 محافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يكشف هوية 16 ارهابيا في 4 محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).