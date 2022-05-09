العراق يخصص 500 مليار دينار لسداد مستحقات الفلاحين

2022/05/09 | 15:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير التجارة علاء الجبوري، اليوم

الاثنين، تخصيص 500 مليار دينار لمستحقات

الفلاحين والمزارعين للموسم التسويقي

الحالي.

وقال الدكتور الجبوري في بيان صحفي إن

"هذا المبلغ سيسهم في إنجاح الموسم

التسوي

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