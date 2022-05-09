الأولمبي العراقي يلاعب نظيره الإيراني في بغداد ودياً

2022/05/09 | 15:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الاتّحادُ العراقيّ لكرةِ القدم،

الاثنين، تلقيه موافقةً من نظيره

الإيراني على خوضِ منتخب بلاده دون 23

عاماً مباراتين في العاصمة بغداد ضمن

الإطارِ الودي تحضيراً لبطولةِ آسيا في

أوزبكستان.

وقالَ عُض

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