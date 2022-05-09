مدربة ايرانية تقود سيدات العراق الى السعودية

2022/05/09 | 15:46 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المدربة الإيرانية وكادرها المساعد سيختبرون عددا كبيرا من اللاعبات.

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