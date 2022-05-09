لا عذر لغوارديولا الآن.. مانشستر سيتي يقتنص هالاند براتب خيالي

2022/05/09 | 15:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت تقارير بريطانية، الاثنين، بتوصل نادي مانشستر سيتي إلى اتفاق يقضي بانتقال المهاجم النروجي الدولي إرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند الألماني الى صفوف النادي الإنكليزي الثري المملوك إماراتيا.

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