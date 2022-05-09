لجنة الخبراء تدرس 6 مدربين اجانب لقيادة منتخب العراق

2022/05/09 | 15:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت لجنة الخبراء، المكلفة من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم بدراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب، المرشحين لقيادة أسود الرافدين، اليوم الاثنين، أنها استلمت سير 6 مدربين من مدارس أوروبية مختلفة.

وقال نزار أشرف، عضو لجنة الخبراء، في تصريحات تابعتها “يس عراق”، إن “مرحلة التفاوض مع المدرب الجديد ستبدأ بعد الوصول إلى القناعة التامة به، وهذا يتطلب دراسة مستفيضة لسير المدربين المرشحين”.

وواصل: “الجلوس مع المدرب المرشح لقيادة المنتخب العراقي، سيكون على الأرجح في مطلع الشهر المقبل”.

وحول ترشيح المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، أجاب: “الإنجليزي جون ويتل، المدير الفني للاتحاد العراقي، هو من يقدم لنا السير الذاتية للمدربين، وحتى الآن لم يصلنا أي شيء عن بيتزي”.

واستكمل: “أنور جسام، رئيس لجنة الخبراء، سيجلس مع اللجنة الفنية والاتحاد العراقي لمناقشة السير الذاتية، وقد يتطلب الأمر تواجد أعضاء اللجنة، أو يكون هناك رأي آخر للاتحاد العراقي في آلية الاختيار”.

وتابع أشرف: “السير التي وصلت لنا هي للمدربين: الإنجليزي ستيفن جونسستين، والروماني دان فرداسكو، والصربي فودافيتش، والبرتغالي جوزيه بيسيرو، والبلجيكي توم سانتي، والإسباني جوا لوبيز”.

وختم: “الجميع من مختصين وأكاديميين، يعملون بحيادية ومهنية لاختيار الأنسب والأفضل لقيادة المنتخب العراقي”.

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