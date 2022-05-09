2022/05/09 | 15:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..حمل عضو مجلس النواب محمد القدري، الاثنين، الحكومة الاتحادية مسؤولية الخلل الكبير في ملف إعدام عناصر داعش الإرهابي، فيما اعتبر السجون العراقية أشبه بـ”فنادق خمسة نجوم”.وقال القدري في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “ملف إعدام الإرهابيين يسوده تلكؤ كبير بذريعة حقوق الإنسان”، مبينا أن “حقوق الإنسان كأنها وضعت لتحمي حقوق القاتل وليس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“فنادق خمسة نجوم”.. برلماني يحمل الحكومة مسؤولية التلكؤ في إعدام الإرهابيين) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“فنادق خمسة نجوم”.. برلماني يحمل الحكومة مسؤولية التلكؤ في إعدام الإرهابيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).