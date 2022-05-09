الاطار التنسيقي : ندعم التغير الشامل في محافظة عراقية

2022/05/09 | 16:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى اكد عضو الاطار التنسيقي تركي العتبي، اليوم الاثنين، دعمه لمبدا التغير الحكومي الشامل في ديالى.وقال العتبي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" ديالى تمر بتحديات كبيرة ومهمة ويعاني سكانها من تردي في ملف الخدمات وتكرار الخروقات الامنية وارتفاع غير مسبوق للفقر والبطالة والتظاهرات خير دليل على ماساوية الاوضاع الداخلية".واضاف العتبي،انه" يدعم اجراء تغير حكومي شامل في ديالى يضمن مبدا التوازن ويدفع ادارة الامور الى منحى ايجابي ياخذ بنظر الاعتبار الاخفاقات السابقة في ملف الخدمات بكل عناوينه والسعي للاستجابة لهموم الاهالي خاصة في ظل ازمة جفاف قاسية بدات تضرب اغلب المناطق منذ اشهر".واشار الى ان" التغير حالة ايجابية ستعزز من الاستقرار وتدفع دماء جديدة في سلطة القرار الحكومي لكل الدوائر مؤكدا اهمية اي خطوة تدفع الى التغير في محافظة تعاني من سنوات من مشاكل متعددة بعضها خدمي والبعض الاخر امني".

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