2022/05/09 | 16:00 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية ووزير الموارد يبحثان تطورات الوضع المائي في البلاد وانخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/05/09 | 16:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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