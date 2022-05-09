2022/05/09 | 16:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سواء كنت ترغب في بدء حياة جديدة في الخارج أو مجرد قضاء إجازة في دولة أخرى، فإن الحصول على جواز سفر جديد قد يكون مكلفًا.وإليك بعض من أغلى جوازات السفر في العالم!

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من بينها لبنان وسوريا.. كم يدفع المسافرون مقابل بعض أغلى جوازات السفر بالعالم؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من بينها لبنان وسوريا.. كم يدفع المسافرون مقابل بعض أغلى جوازات السفر بالعالم؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).