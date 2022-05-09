4 علامات فى الساقين تخبرك بمشاكل قلبية

2022/05/09 | 16:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قد لا يربط معظمنا على الفور مشاكل الساق بصحة القلب، فى حين أننا ندرك أن الحالات الصحية مثل مرض السكرى يمكن أن تسبب مشاكل فى القدمين والساقين والفخذين، فإن بعض الأعراض فى الأطراف السفلية لدينا يمكن أن تشير أيضًا إلى مشاكل قلبية خطيرة، وفى السطور التالية نوضح العلامات التى يجب مراقبتها فى ساقيك، […]

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