التخطيط تكمل تسجيل ثلاثة ملايين موظف ضمن مشروع الرقم الوظيفي

2022/05/09 | 16:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التخطيط غير معنية بمسألة توحيد سلم رواتب الموظفين.

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