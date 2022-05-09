2022/05/09 | 16:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق الاتحاد الأوروبي بطولة دوري الأبطال بنسختها القريبة من الشكل الحالي لأول مرة عام 1992-1993 لتلقى فورا نجاحا مدويا وترسخ وضعها كأهم بطولات الأندية في العالم، بلا منافس.

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