2022/05/09 | 16:30 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7kP_M-tsIY4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. معاون مدير معمل النسيج: تعرضت لتهديدات من الموظفين) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. معاون مدير معمل النسيج: تعرضت لتهديدات من الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).