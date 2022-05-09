أكثر من 100 مليار تنهال بديالى!.. ما قصة قطاع الاستثمار بمركز المحافظة؟

2022/05/09 | 16:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اعلن قائمممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي، اليوم الاثنين، عن اهتمام اغلب الشركات والمستثمرين بقطاع الإسكان في محافظة ديالى.

وقال الحيالي لوكالة (بغداد اليوم)، ان "هناك طلبا متزايدا يصل الى 20 الف وحدة سكنية لتحقيق التوازن في سوق العقارات في بعقوبة وبقية مدن ديالى".

واضاف، ان "اكثر من 100 مليار دينار انهالت على قطاع الاسكان في ديالى، الجزء الاكبر منها في بعقوبة من خلال الاقبال على الرخص الاستثمارية لبناء مجمعات جديدة في بعقوبة ووضواحيها".

وعدّ، ان "الاسكان هو الاكثر نشاطا قياسا ببقية القطاعات الاخرى وهذا ما يوضح اسباب الاقبال المتزايد على اخذ الرخص الاستثمارية".

واشار الى ان" حجم الاستثمارات جيدة وهي الاعلى بعد 2003 لكنها دون مستوى الطموح خاصة وان ديالى تضم فرض استثمارية رائدة في مجالات متعددة منها السياحة والصناعة والزراعة".

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