شركات غربية تدعو الصين لتغيير نهجها في التعامل مع تفشي كورونا مع تعطل نشاطها

2022/05/09 | 16:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حثت مجموعات تمثل الشركات الغربية في الصين بكين على تخفيف نهجها تجاه فيروس كورونا، قائلة إن عمليات الإغلاق القاسية تلحق الضرر بالأرباح والاستثمار وتجبر عددًا متزايدًا من الشركات على التفكير في نقل العمليات من ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

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