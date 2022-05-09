ارتفاع طفيف بكورونا في العراق مع حالة وفاة واحده

2022/05/09 | 16:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين،

الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا

في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي أنها

“سجلت 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا،

وتماثل 185 شخصا للشفاء”.

وأضاف البيان، أ

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