مدربة إيرانية تقود سيدات العراق في غرب آسيا

2022/05/09 | 16:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم

الأحد، تعاقده مع المدربة الإيرانية

"شهناز ياري" وطاقمها المساعد، لقيادة

منتخب السيدات في بطولة غرب آسيا التي

تقام بالسعودية منتصف شهر يونيو/حزيران

المقبل

وقال فراس بحر

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