ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا

2022/05/09 | 16:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت حالة وفاة واحدة.

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