تقدّم العمران وتخلّف الإنسان 

2022/05/09 | 16:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُشَكِّل "النموذج الصيني" الراهن مِثالا حيَّا لما أسَمِيه دائما: "ظاهرة ازدهار التخلف"، أي التطور المادي التقني الذي لا يقوم فقط على تعمّد تجاهل مسار التقدم التنويري (المطرّد صعودا وتحوّلا منذ فجر عصره الأول، عصر الحركة الإنسانية إبان بزوغ فجر النهضة الأوروبية الحديثة)،

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