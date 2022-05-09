2022/05/09 | 17:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على ارهابي قام بنحر شرطي في الدجيل قبل التحرير.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "بعلمية نوعية تميزت بالجرأة والمهنية العالية وبتخطيط واشراف قسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات سامراء وبالتعاون مع استخبارات فوج مغاوير القيادة والسرية الثالثة للفوج واستخبارات الدجيل اسفرت عن القاء القبض على ارهابي خطير قام بنحر شرطي في منطقة القره غول في الدجيل قبل التحرير وهرب بعدها الى احدى المحافظات الشمالية".

وبينت أنه "نتيجة المتابعة المستمرة لتحركاته تاكدت معلومات لدى الاستخبارات العسكرية في سامراء بنية الارهابي العودة الى الدجيل فتم نصب كمين له من خلال سيطرة مفاجئة بمنطقة البو حميد في الدجيل والقبض علية".

وأكدت أنه "من المطلوبين للقضاء بعدة جرائم وفق احكام المادة ٤إرهاب، حيث جرى تسليمه لجهة الطلب اصوليا بعد اكمال الإجراءات اللازمة بحقه".

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