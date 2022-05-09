صالح: يجب تأمين حصة العراق المائية

2022/05/09 | 17:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح مع وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني تطورات الوضع المائي في البلد وانخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات.

وأكّد صالح خلال اللقاء أن ملف المياه يجب أن يكون أولوية قصوى باعتباره أحد مرتكزات الأمن القومي العراقي، مشيراً الى ضرورة التواصل مع دول الجوار لتنظيم العلاقات المائية على مبادئ حسن الجوار وعدم الإضرار بالعراق، وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة أن يكون التصدي لتغير المناخ أولوية وطنية والشروع في مبادرة إنعاش بلاد الرافدين.

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