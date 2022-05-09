ارتفاع نسبة الاصابة بكورونا في العراق الى 3.3%

2022/05/09 | 17:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

ارتفعت نسبة الاصابة بفيروس كورونا في العراق إلى 3.3% بعد ان كانت مستقرة طوال الايام الماضية عند 3%.

واظهر الموقف الوبائي تسجيل 126 اصابة باجراء 3706 فحص خلال الـ24 ساعة الماضية.

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