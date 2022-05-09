طرق وجسور كركوك تحصي عدد مشاريعها ونسب الإنجاز

2022/05/09 | 17:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك- واع- مهدي الربحاوي أحصت دائرة الطرق والجسور في كركوك، اليوم الاثنين، عدد المشاريع في المحافظة ونسب إنجازها وتكلفتها المالية ضمن خطة مشاريع تنمية الأقاليم للعام الماضي 2021. وقال مدير طرق وجسور كركوك قاسم حمزة البياتي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "عدد المشاريع المنفذة ضمن هذه الفترة بلغ 62 مشروعا توزعت في مركز المحافظة والاقضية والنواحي"، لافتا الى أن "خطة محافظة كركوك تركزت على الطرق والجسور خلال موازنة العام الماضي وبنسبة 80 بالمئة من الخطة الكلية للمشاريع".وأضاف، أن "العمل متواصل في جميع المشاريع ويجري بذل جهود لإنهاء التعارضات التي أوقفت بعض المشاريع بغية اعادتها للعمل".قائمة بالمشاريع في أدناه

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