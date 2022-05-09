سنجار.. قرارات أمنية عالية المستوى لإعادة الأمن بالقضاء

2022/05/09 | 17:33 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يستقبل وفداً من أهالي سنجار بحضور عدد من القيادات الأمنية••••••••••

استقبل رئيس مجلس الوزاء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، وفداً من أهالي قضاء سنجار في محافظة نينوى، ضم عدداً من وجهاء القضاء وشيوخ العشائر فيه.

وحضر اللقاء السادة: مستشار الأمن القومي، ورئيس أركان الجيش، ورئيس جهاز الأمن الوطني، ونائب قائد العمليات المشتركة.

واستمع السيد رئيس مجلس الوزراء في مستهل اللقاء إلى شرح عن الأوضاع الأمنية والمعاشية في القضاء، والصعوبات والتحديات التي يواجهها الأهالي هناك، واطلع سيادته على أهمّ ما تقدم به الوفد من متطلبات؛ من أجل استكمال مفردات أمن القضاء، وترسيخ الاستقرار، مشيراً إلى أنه قد زار القضاء مرّتين واطلع عن كثب على أهم احتياجاته ومشكلاته.

وأكد السيد الكاظمي على أهمية تثبيت الاستقرار وتدعيم جوانب سير الحياة الطبيعية والنشاط الاقتصادي والاجتماعي لأهالي القضاء، وتفويت الفرصة على فلول الإرهاب، وأن القضاء يحظى باهتمام استثنائي في خطط الحكومة.

وأضاف سيادته أن الاتفاق الذي سبق أن عقد في سنجار هدفه أن تبقى الدولة العراقية هي الوجود الوحيد والحاضر هناك، ولا بد من دعم الأهالي للخطط الأمنية ومعالجة الأخطاء التي حصلت في السابق.

ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء الجهات المعنية بالإسراع في إتمام إجراءات تأسيس صندوق إعمار سنجار، وإدراج تعيين عدد من أبناء القضاء في سلك الأجهزة الأمنية ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية المقبلة.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء9-أيار- 2022

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