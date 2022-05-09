اتفاقات الاقليم الدولية بمجال الطاقة على طاولة لقاء وزير النفط والسفير الفرنسي

2022/05/09 | 17:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداداكد وزير النفط احسان عبد الجبار للسفير الفرنسي في بغداد، اليوم الاثنين، على ضرورة تكامل وجهة نظر وزارة النفط الاتحادية بشان الاتفاقيات التي يعقدها الاقليم مع الدول الاخرى في قطاع الغاز.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "وزير النفط احسان عبد الجبار استقبل، اليوم، السفير الفرنسي في بغداد ايريك شوفاليه".

وأضافت انه "جرى خلال اللقاء بحث نقل التقنيات والخبرات من الشركات الفرنسية في مجال النفط والغاز والطاقة والشراكة في مجال المشاريع الصديقة للبيئة وعلى وجه الخصوص الطاقة الشمسية بالإضافة الى فرص التدريب في المؤسسات التدريبية الفرنسية للملاكات والطلبة العراقيين".

وشدد عبد الجبار على "ضرورة تكامل صناعة الطاقة في البلاد والعلاقة مع الاقليم ووجهة نظر وزارة النفط الاتحادية بشان الاتفاقيات التي يعقدها الاقليم مع الدول الاخرى في قطاع الغاز".

ومن جانبه عبر السفير الفرنسي عن رغبة بلادة في تعزيز اطر التعاون المشترك في قطاعات الطاقة والنفط والغاز.

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