رفض بيعها مقابل الكثير من المال.. تعرف على لوسي البقرة ذات الأنفين

2022/05/09 | 17:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتنفس البقرة لوسي من خلال أنفين ولدت بهما، ما جعلها تخطف الأنظار والمزيد من الاهتمام حيث يتم دعوتها للمشاركة في العروض بالولايات المتحدة.يقول صاحبها إنها ذات شخصية مميزة ويرى أنها مثل الديفا، رافضًا بيعها مقابل الكثير من المال.

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