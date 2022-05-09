2022/05/09 | 17:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: P26jyjNFxJY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أربيل ودهوك ترفعان انتاج الكهرباء بالربط مع غاز كردستان.. وغضب في روسيا وايران) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أربيل ودهوك ترفعان انتاج الكهرباء بالربط مع غاز كردستان.. وغضب في روسيا وايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).