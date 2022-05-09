متظاهرون يحيون ذكرى اغتيال الوزني في كربلاء (صور)

2022/05/09 | 17:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احيا المئات من الناشطين في كربلاء

المقدسة ذكرى اغتيال ايهاب الوزني في

ساحة الأحرار وسط المحافظة.

وذكر مراسل وكالة نون الخبرية ، إن

"المئات من الناشطين في الحراك الشعبي

من عموم المحافظات العراقية، تظا

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