مقتل نائب قائد البحرية الأوكراني بصاروخ روسي

2022/05/09 | 17:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم

الاثنين، عن تدمير موقعين للقيادة

وبطارية من منظومة صواريخ غراد

المتعددة ومحطة رادار أميركية الصنع،

فيما أفادت تقارير من كييف بمقتل نائب

قائد البحرية الأوكرانية، بصاروخ

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