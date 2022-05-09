البارزاني يجتمع بالوفد الصدري وتحالف سيادة لبحث معالجة الانسداد السياسي

2022/05/09 | 17:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يُعقد في اربيل اجتماع يضم أطراف التحالف الثلاثي بهدف معالجة الانسداد في العملية السياسية.وأشارت مصادر الى وصول وفدين من التيار الصدري وتحالف السيادة الى اربيل وتوجهها الى مقر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني وذلك لعقد الاجتماع الذي يضم جميع اطراف تحالف انقاذ وطن والخروج بمشروع من شأنه انهاء الأزمة السياسية تمهيدا لتشكيل الحكومة الجديدة.

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