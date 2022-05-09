"مع السلامة يا أبطال".. حقيقة فيديو ضحايا هجوم سيناء

2022/05/09 | 17:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ساعات على الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش في سيناء، السبت، وأوقع 11 قتيلاً في صفوف الجيش المصريّ، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ادعى ناشروه أنّه يصوّر نقل الضحايا.

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