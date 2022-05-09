المرور تقدم مقترحا بشأن اللوحات الموحدة

2022/05/09 | 17:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع - محمد الطالبيحددت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، أسباب تأخير إنجار مشروع اللوحات الموحدة، فيما قدمت مقترحاً لمجلس النواب بشأن ذلك. وقال مدير المرور العامة اللواء طارق إسماعيل الربيعي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مشروع اللوحات ضخم ويحتاج الى خط إنتاجي كي يتم التخلص من مسألة شراء اللوحات من دول غربية بعيدة". وأضاف أن "الخط الإنتاجي يقضي بإنشاء خطوط إنتاجية في داخل العاصمة وتغذية المركبات لسد حاجة المواطن"، مبيناً أن "المواد التشغيلية المهمة في عملية إنتاج اللوحات، غير متوفرة في العراق". وأكد أن "التعاقد مع الخطوط الإنتاجية جار من ناحية العرض الفني والتجاري"، عازياً سبب التاخير إلى "صعوبة التعاقد في العراق".واقترح الربيعي "منح مجلس النواب صلاحيات لمديرية المرور في الأمور المهمة لتسهيل عملية التعاقد من أجل ضمان الرصانة من الشركات العالمية، فضلًا عن السرعة وتفادي التعقيدات".وبشأن مصير الدراجات النارية والمركبات غير المسجلة، أوضح الربيعي أن "المديرية ما زالت تسجل بالاقراص التي تردها من المركبات وفق القانون 23 لسنة 2021 والمادة 48 من القانون"، لافتاً إلى أنه "تم تسجيل كثير من المركبات في بغداد والمحافظات بشكل انسيابي".وتابع أن "المدة المقررة للتسجيل والمحددة بشهرين انتهت ومن لم يراجعوا لدفع الرسوم مخالفون للأنظمة والقوانين".

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