في ظل جدل قضية الإجهاض في أمريكا.. ما وضعه القانوني بالدول العربية؟

2022/05/09 | 18:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عشرات الملايين من النساء في أمريكا على وشك فقدان إمكانية الوصول إلى الإجهاض، وفقًا لمسودة وثيقة يبدو أنها تظهر أن المحكمة العليا قررت إلغاء قرار "رو ضد وايد" الذي شرع الإجراء في جميع أنحاء البلاد.

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