700 مواطن عراقي سقطوا ضحية الالغام خلال عامين

2022/05/09 | 18:12 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت المتحدثة الرسمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق هبة عدنان أن حجم الضرر بالأسلحة في العراق يبلغ أكثر من ثلاثة مليار متر مربع من الأراضي.

وقالت عدنان إن أكثر من 8 ملايين عراقي يعيشون وسط الألغام والذخائر والمخلفات الحربية مثل القنابل والقذائف.

وأوضحت انه خلال عامي 2018 – 2020 سقط نحو 700 مواطن عراقي بسبب المخلفات الحربية المميتة.

وأضافت أن هذا التلوث نتج من سنوات من الحروب والنزاعات المسلحة التي عاشها العراق منذ ثمانينيات القرن الماضي.

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