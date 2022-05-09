2022/05/09 | 18:21 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعاقد مع الخطوط الإنتاجية جار من ناحية العرض الفني والتجاري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور العامة تحدد أسباب تأخير انجاز مشروع اللوحات الموحدة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور العامة تحدد أسباب تأخير انجاز مشروع اللوحات الموحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).