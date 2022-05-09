"القبض على 150 ناشطا في المسجد النبوي".. الحقيقة وراء مقطع الفيديو المتداول

2022/05/09 | 18:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، مقطع فيديو يزعمون فيه أنه يظهر اعتقال الشرطة السعودية لعدد من أعضاء حزب الإنصاف الباكستاني، الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق عمران خان.

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