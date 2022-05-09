اجتماع موسع لـ”انقاذ وطن” في مقر بارزاني لبحث مبادرة التيار الصدري

2022/05/09 | 18:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد قادة التحالف الثلاثي إنقاذ الوطن اجتماعا موسعا في مقر رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني بمحافظة أربيل حيث جرى بحث سبل تشكيل الحكومة الجديدة ومبادرة التيار الصدري.

واكد بيان لمكتب البارزاني ان اللقاء شهد تناول سبل انهاء الانسداد السياسي ورسم ملامح الحكومة عبر استئناف اللقاءات مع الأطراف السياسية بغية الوصول الى كسر حالة الانغلاق السياسي المسيطر على المشهد العراقي عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات النيابية وتشكيل تحالف إنقاذ وطن.

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